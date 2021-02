Milan-Stella Rossa: grande chance per Alessio Romagnoli di riscattare le ultime due prestazioni contro Spezia e Inter

Questa sera il Milan sfida la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League, all’andata finì 2-2.

Tra i rossoneri titolari vi sarà anche Alessio Romagnoli. Per il centrale difensivo rossonero è il momento ideale per riscattare almeno in buona parte le ultime due non brillanti uscite con Spezia e Inter. Lo riporta Tuttosport.