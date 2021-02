Milan-Stella Rossa: ecco la probabile formazione rossonera

Milan-Stella Rossa: i rossoneri devono ripartire. Stefano Pioli prepara due squadre, pensando anche alla sfida di campionato contro la Roma

«Il Milan si sdoppia» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Stefano Pioli opta per Rafael Leao per il match contro la Stella Rossa, al posto di Zlatan Ibrahimovic, che militerà contro la Roma. Ecco il probabile undici di questa sera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao