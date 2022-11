Olivier Giroud è stato decisivo vittoria del Milan contro lo Spezia con la rete che vale i tre punti nel finale. Ecco le sue pagelle

Un ancora una volta decisivo Olivier Giroud regala i tre punti del Milan nel match di ieri sera contro lo Spezia. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 7,5: «Sforbiciata da figurine Panini che si vendono pure in Francia. Se la palla pesa è forte come pochi. Perde il controllo esultando, questo sì.»

Tuttosport, 7: «Il gol è pesantissimo, mezzo punto in meno per l’espulsione, ingenua per uno della sua esperienza.»

Corriere dello Sport, 7: «Segna un gol pazzesco da attaccante di razza e fa esplodere San Siro. Gli costa però il secondo giallo per aver tolto la maglia.»