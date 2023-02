Milan, settore giovanile: ecco il programma di oggi. Sono cinque le partite in programma oggi, tra femminile e maschile

Ecco il programma di oggi del settore giovanile, come pubblicato dal sito ufficiale del Milan.

DOMENICA 5 FEBBRAIO

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 – Centro Sportivo Comunale N.2, Via dell’Atleta 12 (MB)

UNDER 14: 1ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 11.00 – PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Juventus, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 14.30 – Centro Sportivo Asseminello, Assemini (CA)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano