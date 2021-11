Baiocchini: «Pioli sta facendo un lavoro straordinario, sul rinnovo...»

Manuele Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e il lavoro di Pioli. Ecco le sue parole

MILAN – «Il Milan ha fatto tanti punti, è una squadra che riesce a sorprendere ancora. L’anno scorso giè era partito fortissimo con 28 punti, quest’anno ne ha fatti 32, ne ha vinte 10 ne ha pareggiate 2, straordinario, che va oltre ogni aspettativa».

PIOLI – «Pioli sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma il fatto che si piazza come media punti a partita (1,97) al terzo posto dietro solo a Capello (2,02) e Czeizler (2,13), meglio di allenatori come Sacchi, di Nereo Rocco, Ancelotti, Allegri e Zaccheroni. Se riuscisse a mantenere questi standard farebbe una cosa favolosa»

RINNOVO PIOLI – «Al Milan stanno lavorando sul suo rinnovo, non c’è nessun tipo di problema. Deve essere messo tutto nero su bianco rispetto agli accordi che la dirigenza e l’allenatore stanno prendendo. C’è grande sintonia con Maldini e Massara, fosse per loro glielo farebbero stasera, ci volgiono un po di passaggi, da Gadzidis alla dirigenza americana per far si che questo contratto venga prolungato e allungato»

FOTOGRAFIA MILAN – «Oltre alla faccia di Maldini e Pioli ci potremmo mettere anche Ibrahimovic ma la foto di copertina è la foto di tutta la squadra, questo Milan non ha grande campioni ma in generale gruppo squadra Pioli e Maldini sono la fortografia di questo Milan»