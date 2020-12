Milan senza Theo, i rossoneri senza il trascinatore del momento

Theo Hernandez non partirà titolare questa sera. Nella sfida contro il Genoa Stefano Pioli ha deciso di preservare il proprio terzino sinistro

Theo Hernandez non partirà titolare questa sera. Nella sfida contro il Genoa Stefano Pioli ha deciso di preservare il proprio terzino sinistro, autore di una doppietta contro il Parma.

Un ostacolo in più per i rossoneri che proprio negli ultimi impegni si era affidati al devastante ex Real Madrid. Al suo posto Diogo Dalot, adattato come sempre sulla sinistra come in Europa League.