Milan, senti Serginho: «Darei la 10 a Ziyech. Ha colpi da genio». Le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero

Serginho, storico ex terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Hachim Ziyech in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

«A chi darei la 10? A me, ma con vent’anni in meno. Scherzo, ma mi piacciono i giocatori atipici. In quel ruolo il Milan ha bisogno di rinforzarsi. Dico Ziyech. Preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi da genio. Sfonderebbe le difese chiuse, non è un caso che i rossoneri abbiano sofferto spesso al Meazza contro avversari che non concedevano spazi.»