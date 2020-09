Milan, senti Manuel Locatelli: «Nessun rimpianto, a Sassuolo la rinascita»

L’ex centrocampista rossonero, fresco di convocazione in Nazionale, ha parlato del sui trascorsi al Milan dichiarando di non aver rimpianti

«Milan? Assolutamente nessun rimpianto. Quello che ho fatto mi è servito per essere dove sono adesso ed essere la persona ed il calciatore che sono. Credo che l’esperienza al Sassuolo sia per me una rinascita perché sono tornato a credere in me stesso», parole e musica di Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan dal ritiro della Nazionale azzurra.

Non guarda al passato dunque il classe 1998 prodotto del vivaio rossonero e ceduto al Sassuolo dopo non essere stato capace di mostrare progressi nonostante un ottimo impatto con la Serie A ai suoi esordi: adesso per lui si è fatta avanti persino la Juventus col rischio che un prodotto del vivaio Milan vada direttamente a rinforzare una concorrente come la Vecchia Signora.