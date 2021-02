Milan: segna solo Zlatan, i numeri parlano e Pioli ritrova…

Milan: Zlatan Ibrahimovic ha sin qui siglato 14 reti in campionato, una in Coppa Italia e una in Europa League. In Serie A è l’unico…

Sono 14 le reti in campionato di Zlatan Ibrahimovic su 45 gol realizzati. Il suo vice è addirittura Franck Kessie con 7 gol. I suoi compagni di reparto, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non riescono a tenere il ritmo del gigante svedese.

Leao ha totalizzato 5 reti, Rebic 4 ma il croato è in ripresa e Pioli per il derby lo avrà a disposizione, come contro la Stella Rossa. Saelemaekers 2, Calhanoglu, Diaz e Castillejo 1 gol, mentre Mandzukic è a secco, ma l’ex bianconero è ancora tutto da scoprire.