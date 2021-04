Milan, scippo al Dortmund: un giovane talento verso i rossoneri

La linea verde sposata dal Milan obbliga ad un continuo lavoro di scouting. L’ultimo nome segnalato da Moncada

La linea verde sposata dal Milan obbliga ad un continuo lavoro di scouting. L’ultimo nome segnalato da Moncada sarebbe stato Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Il ragazzo è in scadenza di contratto con i gialloneri e, secondo la Gazzetta, potrebbe presto unirsi alla Primavera di Federico Giunti.

Il capitano della squadra Under 17 tedesca è uno dei prospetti più interessanti e sarebbe contento di trasferirsi in Italia. Il giocatore, infatti, ha origini italiane, un assist per la dirigenza milanista.