Milan-Sassuolo, Pazzini: «Rossoneri in difficoltà, non reagiscono»

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan e attuale opinionista, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo

Ospite a DAZN, Giampaolo Pazzini ha commentato così Milan-Sassuolo:

«Squadra in difficoltà, che oggi aveva avuto l’approccio giusto ma che non riesce a reagire o ribattere da squadra alla prima difficoltà. Una squadra deve sempre restare in partita, poi se prendi cinque gol in casa la situazione è delicata».