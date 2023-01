Milan Sassuolo, l’analisi di Luca Serafini

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato la dura sconfitta del Milan a San Siro contro il Sassuolo

Intervenuto a Milan Tv, Luca Serafini ha commentato in questi termini Milan-Sassuolo:

«Ho visto tanti momenti di crisi e in questi momenti di crisi la sfortuna te la tiri anche un po’ addosso. Segni un gol annullato per un non nulla, poi. l’ennesimo disastro. I tifosi si aspettano che noi chiediamo la testa di Pioli e critichiamo la dirigenza per il mercato. Ma questo non è il caso di processi sommari. Tre anni di un lavoro di un certo tipo e questo mese di gennaio: c’è una via di mezzo. Il filo va ritrovato. A fine gennaio non si può smantellare tutto: sono questi che devono arrivare alla fine della stagione. Ora c’è il derby: o risorgi o è chiaro che si scatenerà la rabbia. Ci sono questioni tattiche e tattiche gravi, ma anche una sparizione nello spirito e nei punti di riferimento che si sgretola e io questo non lo posso spiegare e non lo so spiegare».