Milan Sassuolo, Fonseca ha un unico dubbio: riserve non ancora sciolte, un aspetto farà la differenza

Milan Sassuolo, l’unico dubbio ancora da sciogliere per Paulo Fonseca è quello relativo all’esterno sinistro d’attacco: Okafor o Leao?

Come riportato da Sky, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha sciolto praticamente tutte le riserve di formazione in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

L’unico dubbio di Fonseca tra Leao e Okafor (quest’ultimo ha saltato la gara contro l’Empoli per l’influenza). Il centravanti titolare sarà Abraham. La decisione verrà presa solo a ridosso della sfida.