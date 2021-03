Milan Sampdoria, incubo calci piazzati: in Serie A nessuno ha fatto peggio

In occasione di Milan-Sampdoria, lunch match della 29a giornata di Serie A, in programma sabato alle 12:30, si sfideranno due squadre che non hanno un bel rapporto con i calci piazzati.

Quella di Stefano Pioli (42%) e quella di Claudio Ranieri (36%), infatti, sono le due squadre che hanno subito in percentuale il maggior numero di gol su calcio piazzato in questo campionato.