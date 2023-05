Milan Sampdoria: allenamento e conferenza Pioli. Il programma della vigilia del match valido per la 36esima giornata

Domani è giorno di vigilia per il Milan, con i rossoneri che sabato sera allo Stadio San Siro affronteranno la Sampdoria nella 36esima giornata di Serie A.

Nella giornata di domani, la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo a Milanello la mattina per la seduta di rifinitura, con l’allenatore che poi presenterà il match in conferenza stampa alle 14.00.