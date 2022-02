Milan Samp, testa a testa tra veterani del gol: Giroud sfida Caputo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso una serie di duelli che potrebbero essere decisivi in Milan Sampdoria.

OLIVIER GIROUD vs FRANCESCO CAPUTO

Due decani del gol. Oli ha già segnato 6 gol nel 2022, tra Serie A e Coppa Italia, e ha marcato due doppiette nelle ultime due partite disputate. Ha deciso il Derby da attaccante vero e si è preso la ribalta anche contro la Lazio. Una statistica particolare lo riguarda: ha segnato 7 gol in questo campionato, tutti al Meazza ed è uno dei cinque ad aver segnato in un solo stadio, insieme ad Allan Saint-Maximin, Antonio Sanabria, Mattia Aramu e Lorenzo Insigne. A guidare il pacchetto offensivo dei blucerchiati ci sarà invece Ciccio Caputo, che ha realizzato 2 gol nelle ultime 3 partite (tanti quanti nelle precedenti 12) e non va a bersaglio per due gare consecutive in Serie A dal marzo 2021 (quattro in quel caso).