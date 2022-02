Milan Samp, sfida sprint sull’esterno: sarà Leao contro Candreva

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso una serie di duelli che potrebbero essere decisivi in Milan Sampdoria

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso una serie di duelli che potrebbero essere decisivi in Milan Sampdoria .

RAFAEL LEÃO vs ANTONIO CANDREVA

Una stagione travolgente per entrambi. Rafa in Coppa contro la Lazio ha confermato il suo ottimo momento di forma con 1 gol e 1 assist (per Giroud), accrescendo così il suo bottino stagionale, ora aggiornato a 9 gol e 7 assist tra tutte le competizioni. Il portoghese resta il calciatore rossonero con più dribbling tentati (88) e tiri nello specchio della porta (21). La prossima sarà, inoltre, la sua 100ª partita con il Milan in tutte le competizioni. Tanti i numeri a supporto della notevole stagione disputata fin qui da Antonio Candreva: è il giocatore che ha mandato al tiro più volte (62) i compagni di squadra in questo campionato e quello che ha preso parte a più conclusioni (116), dopo Domenico Berardi (119). Candreva è il secondo giocatore in Serie A per legni colpiti (4) e ha totalizzato 7 gol e 7 assist in Serie A e ha partecipato a tre gol nella sfida più recente contro il Sassuolo (un gol e due assist), uno in più che nelle precedenti otto partite (due assist).