Milan Roma, variazione nella designazione arbitrale: cosa cambia in vista del match in programma domenica sera

Novità in vista del match di domenica sera tra Milan e Roma. L’AIA ha ufficializzato una variazione nelle designazioni arbitrali del match della ventesima giornata di Serie A.

COMUNICATO – «Si comunica che l’Arbitro Rosario Abisso, designato come Quarto Ufficiale per la gara Milan – Roma, valida per 20^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Juan Luca Sacchi»