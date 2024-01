Milan Roma, torna Adli alla guida del centrocampo: la scelta di Pioli per la sfida di stasera contro i giallorossi in campionato

Stefano Pioli si affida a Yacine Adli per Milan Roma di stasera. Il centrocampista francese torna tra i titolari in questo match valevole per il ventesimo turno di campionato, dopo esser partito dalla panchina nello scorso match dei rossoneri in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Al suo fianco ci sarà Reijnders, mentre Loftus Cheek avrà maggiori licenze per sganciarsi, agendo sulla linea della trequarti.