Milan Roma, svolta Theo Hernandez! Titolare e capitano: la scelta di Fonseca

Milan Roma, grande investitura di Paulo Fonseca dopo le polemiche delle ultime settimane: Theo Hernandez titolare e capitano

Importante scelta di Paulo Fonseca in vista di Milan-Roma di questa sera, gara fondamentale non solo per la classifica dei rossoneri ma anche, e forse soprattutto, per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

Il tecnico portoghese non solo ha deciso di rilanciare dal primo minuto Theo Hernandez ma gli ha consegnato anche la fascia di capitano. Ci si aspetta dunque una prova importante.