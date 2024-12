Milan Roma, Fonseca prepara la mossa a sorpresa! Lui al posto di Leao, non ci sono dubbi

Milan Roma, Paulo Fonseca ha già scelto con chi sostituire l’infortunato Rafael Leao: Alex Jimenez esterno alto a destra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha già deciso come sostituire l’infortunato Rafael Leao in vista della sfida di domenica prossima contro la Roma a San Siro, ultima gara del 2024 per i rossoneri.

Il candidato numero uno alla sostituzione del classe ’99 è Alex Jimenez: il classe 2005 ha già giocato in quella posizione a Verona dopo l’uscita dal campo di Leao, convincendo l’allenatore. Se questa dovesse essere la decisione definitiva, Theo Hernandez partirebbe titolare a sinistra.