Milan-Roma, sfida tra bomber inedita: Ibra-Dzeko al primo duello in carriera

Milan-Roma vedrà il primo confronto assoluto tra i rispettivi bomber delle due squadre, Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko

La gara di questa sera Milan-Roma sarà l’occasione per vedere il primo confronto tra due maestri del gol: Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko, pilastri delle loro rispettive squadre e tra i migliori attaccanti in Europa dell’ultimo decennio, non si erano infatti ancora affrontati sul campo. Suona abbastanza strano per due che, rispettivamente a 39 e 34 anni, hanno giocato in due più di 1500 gare ufficiali e segnato 700 gol.

Un’opportunità che poteva anche non materializzarsi per vari motivi: in primis il mercato, con lo svedese che ha tenuto sulle spine l’ambiente rossonero per diverse settimane circa il suo rinnovo, e poi per la situazione Covid-19, con sempre l’attaccante di Malmoe che aveva contratto il virus diverse settimane fa e che è riuscito a sconfiggere.