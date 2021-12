Milan Roma: Rebic il più atteso, arrivano i mesi caldi del croato

Ante Rebic è pronto a tornare in gruppo. Il Milan e i tifosi lo aspettano da diverse settimane. Il croato è troppo importante per…

Ante Rebic ha giocato la sua ultima partita con il Milan il 7 novembre. Finora, in questa stagione, ha segnato un gol alla Juventus e ha servito due assist contro la Lazio. Aveva segnato anche a Liverpool.

In questo campionato ha saltato 10 partite e la sua assenza si è fatta sentire. Ora Pioli spera in una ripartenza sprint come quella che rese protagonista il croato nel 2020: tra gennaio e febbraio realizzò sei gol. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.