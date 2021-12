Ante Rebic e Davide Calabria sono pronti a tornare in gruppo per preparare il match del 6 gennaio contro la Roma. Oltre a loro…

Dopo due allenamenti da remoto, la squadra si ritrova in presenza a Milanello (pranzo insieme obbligatorio, alle 14 in campo): oggi scatta la preparazione della gara contro la Roma, e più in generale l’operazione controsorpasso sull’Inter in chiave scudetto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

L’umore è alto: la squadra è tornata alla vittoria sul campo dell’Empoli, prima della pausa,e alla ripresa recupererà tutti gli infortunati illustri. Da Ibrahimovic a Leao, subito dentro all’Epifania, a Calabria e Rebic che già oggi potrebbero essere in gruppo.

L’ultima da titolare del croato è del 3 ottobre, tre mesi fa: il ritorno in partita potrebbe avvenire in maniera graduale. Presto si rivedrà anche Pellegri.