Milan Roma, il giornalista esalta Allegri: «Capolavoro e i critici...»

Milan Roma, il giornalista su X tesse le lodi di mister Massimiliano Allegri mandando un messaggio ai critici del tecnico toscano

La prestigiosa vittoria del Milan contro la Roma di Gian Piero Gasperini, maturata a San Siro, non è stata solo una boccata d’ossigeno per la classifica rossonera, ma ha innescato un dibattito acceso sulle capacità tattiche di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo.

Tra le voci più autorevoli ad applaudire la gestione della gara c’è stata quella di Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo e direttore di Telelombardia e Top Calcio 24. Attraverso il suo seguitissimo account X (ex Twitter), Ravezzani ha definito la prestazione offerta dalla squadra contro i giallorossi come un vero e proprio “capolavoro tattico” di mister Allegri.

La Sfida Tattica: Corto Muso e Resilienza

L’elogio del direttore è significativo perché sottolinea come il Milan, pur non brillando sempre per estetica, abbia saputo interpretare la partita con una sagacia e una resilienza da grande squadra. I rossoneri sono riusciti a imporsi con il minimo scarto, un 1-0 frutto della rete di Pavlocic.

In particolare, il Diavolo ha saputo contenere l’offensiva della Roma – una delle formazioni più in forma del momento e con la miglior difesa del torneo – e gestire i momenti chiave, culminati con il rigore parato da Mike Maignan, l’estremo difensore francese e pilastro del Milan, al fuoriclasse argentino Paulo Dybala. La capacità di assorbire la pressione e colpire nell’unica vera occasione, per poi difendere il risultato con ordine, è il chiaro segno di una preparazione meticolosa.

Il Milan sembra inerme per mezz’ora. Resiste, aspetta che passi la bufera e colpisce in contropiede. Nella ripresa partita quasi perfetta. Capolavoro di Allegri (i critici muti) con Leao e Pavlovic protagonisti. Grande prova di Ricci, Maignan miracolo sul rigore. Male Nkunku — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 2, 2025

Il Ritorno di Allegri e l’Ottimizzazione del Risultato

Per Allegri, il “capolavoro” evidenziato da Ravezzani rappresenta una forte risposta ai detrattori che spesso criticano il suo stile di gioco ritenuto eccessivamente conservativo. La vittoria contro una diretta concorrente per le posizioni di vertice, ottenuta gestendo anche i carichi fisici della squadra, avvalora la sua filosofia del “corto muso”, ovvero quella di ottenere i tre punti con il massimo pragmatismo.

Questa prestazione ha permesso al Milan di agganciare il treno delle capoliste, dimostrando che l’esperienza e l’acume tattico di Massimiliano Allegri sono ancora fattori determinanti nel campionato italiano.