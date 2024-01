Milan Roma Primavera 0-0: fallisce la missione sorpasso in classifica ai giallorossi

Il Milan Primavera ospita la Roma nella 19ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera pareggia 0-0 contro la Roma nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Fallisce la missione sorpasso dei rossoneri, che rimangono a due punti dai giallorossi.

Milan Roma Primavera 0-0: sintesi e moviola

Minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Roma Primavera.

3′ Tiro Mlakar – Discesa a sinistra di Ienco, che scarica a rimorchio per Mlakar. Controllo e tiro, ma c’è l’opposizione in calcio d’angolo della difesa del Milan.

4′ Risponde Cuenca – Siamo già nel versante di campo opposto. Cuenca danza per vie centrali poi scarica per Sia: dribbling, torna da Cuenca che entra in area e crossa basso. Allontana la difesa giallorossa.

6′ Tiro D’Alessio – Parte dalla destra, si accentra sul sinistro e calcia in diagonale: conclusione troppo centrale, nessun problema per Raveyre.

7′ Sbaglia Marin, non ne approfitta Scotti – Errore del portiere della Roma, prova ad approfittarne Scotti che raccoglie e crossa subito per Simmelhack. Pallone un po’ telefonato, si distende il numero 1 giallorosso e blocca a terra.

9′ Colpo di testa Golic – Calcio d’angolo corto della Roma. Ienco riceve e crossa col destro: sale in cielo Golic e colpisce di testa ma non riesce ad inquadrare la porta.

13′ Bah cerca Mlakar – Azione personale a destra di Bah, il cui traversone teso per Mlakar viene ben neutralizzato dall’intervento difensivo di Bartesaghi.

16′ Occasione Simmelhack – Si addormentano Golic e Plaia, venendo scippati del pallone da Cuenca. In verticale da Simmelhack che controlla e calcia di potenza ma trova i guantoni di Marin, autore di un grande intervento.

17′ Colpo di testa Parmiggiani – Calcio d’angolo di Eletu, stacco imperioso di Parmiggiani che manda fuori di pochissimo.

18′ Tiro Bah – Scende a sinistra Mannini, poi va centralmente da Bah. Tiro potente, si allunga Reveyre e dice no.

19′ Ammonito Simmelhack – Gomito largo nel duello aereo con Golic, primo ammonito del match.

20′ Colpo di testa Plaia – Roma vicina al gol! Corner profondo, Plaia tutto solo di colpire di testa manda di un soffio a lato.

21′ Si rivede il Milan – Grande azione di Sia, che va da Bartesaghi. Cross di prima intenzione basso murato in calcio d’angolo.

25′ Raveyre salva su Mannini – Ci mette il pugno Raveyre per allontanare il colpo di testa di Mannini da calcio d’angolo.

27′ Occasione Cuenca – Traversone delizioso di Bartesaghi: pallone col contagiri per l’inserimento di Cuenca, che colpisce bene ma manda clamorosamente a lato.

34′ Partita spezzettata ora – Ritmi più bassi, tanti falli ed interruzioni di gioco in questa fase. Non viene premiato lo spettacolo.

37′ Tiro-cross Ienco – Decisione poco felice del terzino della Roma, che ha tanto spazio ma regala di fatto il pallone a Raveyre con un tiro-cross troppo sul portiere.

40′ Rischia Parmiggiani – Si addormenta il difensore, perdendo palla sulla trequarti. Poi è bravissimo a rimediare impedendo che il filtrante permetta a Mannini di arrivare a tu per tu con Raveyre.

42′ Ammonito Graziani – In scivolata, in netto ritardo, su Malaspina. Secondo cartellino giallo.

1 minuto di recupero

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambio Milan – Camarda prende il posto di Simmelhack.

47′ Tiro Malaspina – Conclusione violenta ma totalmente fuori misura. Il suo tentativo si spegne abbondantemente a lato.

48′ Tiro Bartesaghi – Sterzata e conclusione in diagonale del terzino rossonero, pallone di un soffio a lato alla sinistra di Marin.

49′ Ammonito Golic – Trattenuta vistosa ai danni di Camarda, che va giù al limite dell’area. Ammonito il difensore della Roma.

50′ Punizione Cuenca – Sciupa una buona opportunità, mandando altissima una punizione dal limite dell’area.

52′ Colpo di testa Mlakar – Ienco lo pesca in area con un bel traversone, lui incorna ma manda sopra la traversa. Tutto fermo comunque, si alza la bandierina per una posizione di fuorigioco.

53′ Cambi Roma – Dentro Misitano per Mlakar e Zefi per Graziani.

56′ Due volte Cuenca – Prima una punizione sulla barriera del fantasista del Milan, poi sulla ribattuta calcia ancora ma spedisce abbondantemente a lato.

58′ Misitano giù in area – Azione personale di Zefi, che supera due avversari in dribbling poi viene chiuso. Raccoglie Misitano, che va giù in area nel contatto con Bartesaghi. A salvare il terzino del Milan dal rigore è la posizione di fuorigioco dell’avversario.

62′ Cuenca cerca Sia in area – Pallone in profondità di Cuenca a cercare Sia. Traiettoria troppo lunga, esce Marin e arpiona in presa bassa.

67′ Occasione Milan – Bakoune recupera palla al limite e fa ripartire l’azione del Milan. C’è Sia, che tiene la sfera e fa salire lo stesso Bakoune: conclusione del terzino rimpallata dalla difesa giallorossa.

68′ Ammonito Parmiggiani – Marazzotti lo salta, lui lo stende sui 30 metri. Giallo per il centrale del Milan.

69′ Punizione Mannini – Conclusione che stava per sorprendere Raveyre. La barriera cambia la traiettoria del tiro, pallone di un soffio a lato.

71′ Cambi Milan – Dentro Sala, Perina e Magni per Scotti, Bakoune ed Eletu.

74′ Tiro Sia – Perina per Cuenca, che apparecchia per Sia. Tiro a giro troppo centrale, blocca Marin.

75′ Occasione Perina – Malaspina trova in area Perina, che prova il tiro ma viene murato al momento della conclusione.

76′ Calcio d’angolo Malaspina – Traiettoria profonda di Malaspina, ci mette la manona Marin e smanaccia il pallone.

77′ Tiro Marazzotti – Destro sul primo palo su cui Raveyre dice no.

78′ Cambio Roma – Dentro Levak per Marazzotti.

81′ Cambio Milan – Sfortunato Perina, appena entrato costretto a uscire per infortunio. Dentro Bonomi.

86′ Finale di partita con pochi spunti – Tanta lotta a centrocampo, poche occasioni da gol. Le due squadre non si scompongono in questo finale di gara.

4 minuti di recupero

FISCHIO FINALE

Migliore in campo Milan: Malaspina PAGELLE

Milan Roma Primavera 0-0: risultato e tabellino

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune (71′ Magni), Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Eletu (71′ Sala); Scotti (71′ Perina) (81′ Bonomi), Cuenca, Sia; Simmelhack (46′ Camarda). All. Abate. A disp. Bartoccioni, Colzani; Cappelletti, Ibrahimovic, Mancioppi, Tezzele

Roma (4-3-3): Marin; D’Alessio, Golic, Plaia, Ienco; Bah, Vetkal, Graziani (53′ Zefi); Marazzotti (77′ Levak), Mlakar (53′ Misitano), Mannini. All. Guidi. A disp. Kehayov, Chesti, Nardozi, Reale, Ivkovic, Mirra, Romano, Della Rocca

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Ammoniti: 19′ Simmelhack, 42′ Graziani, 49′ Golic, 68′ Parmiggiani