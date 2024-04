Milan Roma, Pioli scioglie in anticipo il dubbio in difesa: scelta la coppia di centrali per la sfida di domani

Domani sera il Milan ospiterà la Roma a San Siro per la sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League e, secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli avrebbe sciolto in anticipo il dubbio in difesa.

Sarà Simon Kjaer ad affiancare Matteo Gabbia nella sfida contro i giallorossi e non Malick Thiaw: il tedesco, sebbene ieri si è allenato in gruppo, non dovrebbe far parte dell’undici titolare che affronterà i giallorossi.