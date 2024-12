Milan Roma, Fonseca punta su Theo Hernandez: il francese torna titolare. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan domani sera scenderà in campo a San Siro per la delicatissima sfida di campionato contro la Roma. I rossoneri, in caso di successo, rimarrebbero aggrappati al treno per la qualificazione alla Champions League.

Come riportato da Sky Theo Hernandez tornerà titolare. Tra il francese e Paulo Fonseca c’è stato un fitto colloquio di chiarimento che ha avuto esito positivo.