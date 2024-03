Milan Roma Europa League: De Rossi spera nel recupero di questi due big! NOVITA’ in vista dell’andata dei quarti

Si avvicina l’andata dei quarti di Europa League tra Milan e Roma, in programma giovedì 12 aprile a San Siro. Per questa partita così delicata, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi spera di recuperare due big.

Paulo Dybala, infortunatosi con il Sassuolo, non ha risposto alla chiamata dell’Argentina e potrebbe tornare già con il Lecce. Mentre Romelu Lukaku, nonostante il fastidio all’inguine, è rimasto in ritiro con il Belgio, ma quasi sicuramente non verrà rischiato.