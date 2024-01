Milan Roma, esordio da titolare in Serie A per Gabbia: le scelte di Pioli in difesa per la sfida di stasera contro i giallorossi

Stefano Pioli conferma Matteo Gabbia da titolare al centro della difesa rossonera in Milan Roma di stasera. Per il centrale azzurro si tratterà dell’esordio stagionale dal 1′ in campionato, dopo essere entrato a gara in corso contro l’Empoli nello scorso turno di Serie A e dopo aver cominciato il match dall’inizio in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il tecnico rossonero torna a schierare due difensori centrali di ruolo: assieme all’ex Villarreal ci sarà Simon Kjaer. Così Theo Hernandez può tornare nella sua corsia sinistra, con Calabria come terzino destro.