Milan Roma, emergenza infortuni per De Rossi: le condizioni dei giocatori ai box NOVITÀ

Milan Roma, emergenza infortuni per De Rossi: le condizioni dei giocatori ai box. La NOVITÀ in vista il match di Europa League

Paulo Dybala si è allenato ancora a parte e poi altri otto giocatori che probabilmente non saranno disponibili per Milan-Roma, match valido per i quarti di Europa League.

Cristante sta curando la lombalgia e bisognerà capire se riuscirà a recuperare. Restano in infermeria i lungodegenti Kristensen, Sanches, Smalling e Spinazzola. A questi si aggiungono Lukaku e Azmoun, che dovrebbero recuperare per il match. A riportarlo è Il Messaggero.