Milan Roma, il confronto tra Pioli e Mourinho è impetuoso: il dato sui precedenti match tra i due allenatori

In Milan Roma di stasera si sfideranno ancora una volta Stefano Pioli e José Mourinho (anche se il tecnico giallorosso non sarà fisicamente in panchina ma sugli spalti per via del turno di squalifica). I numeri riguardati le precedenti sfide tra i due sono impetuosi per il portoghese.

I due tecnici si sono affrontati ben 5 volte e sono 0 le vittorie ottenute dallo Special One. Per quanto riguarda le sfide giocate in casa, il tecnico rossonero ha ottenuto una vittoria ed un pareggio contro il collega.