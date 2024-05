MN24 – Milan Roma, Leao assente: il MOTIVO del forfait del portoghese per l’amichevole

Milan-Roma, Rafael Leao salterà l’amichevole in terra australiana in programma venerdì 31 maggio: ecco i motivi

DAL NOSTRO INVIATO, DANIELE GRASSINI – Nel Milan in partenza per l’Australia, dove venerdì 31 maggio a Perth si incrocerà in amichevole contro la Roma di Daniele De Rossi, manca Rafael Leao.

Nessun problema fisico per il portoghese che è stato esentato da Daniele Bonera per motivi personali. Testa all’Europeo con il Portogallo per il classe ’99 prima di ripresentarsi tirato a lucido nel ritiro di Milanello a luglio.