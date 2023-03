Milan, la rivoluzione di Pioli: dal derby alla sfida contro l’Atalanta, ecco le chiavi della ripresa rossonera. La chiave tattica e l’uomo in più scoperto dal tecnico

Dal derby a Milan Atalanta. Dal 5 febbraio al 26 febbraio. In queste due settimane, e nelle partite che vi sono in questo spazio temporale, Stefano Pioli ha rivoluzionato il suo Milan. I numeri spiegano questa differenza: nel primo match, 328 passaggi e 2 occasioni totali create; nel secondo, 485 passaggi e 12 occasioni create.

Nel mezzo, delle cose sono cambiate. La squadra ha ritrovato la fiducia persa, così come una condizione atletica che si era smarrita. Non più arresa, i giocatori sono aggressivi e sono rapidi a recuperare quando saltano gli schemi di pressione. Oltre alle chiavi tattiche, si aggiungono gli uomini. In questo breve cammino, Pioli ha scoperto Thiaw: dal suo ingresso, solo dati positivi per il Milan e per lui stesso; capace di annullare Kulusevski prima, Hojlund dopo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.