Milan, ritorno di fiamma per Ziyech: nodo ingaggio

Viste le difficoltà per arrivare a Nicolò Zaniolo, il Milan ha riallacciato i contatti per Hakim Ziyech: persiste il nodo ingaggio

Ritorno di fiamma del Milan per Hakim Ziyech. Come riferito da Sport Mediaset infatti, visto lo stallo sul fronte Zaniolo, i rossoneri avrebbero riallacciato i contatti col Chelsea per il marocchino.

I Blues sono disposti a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto ma il problema resta l’alto ingaggio percepito dall’ex Ajax..