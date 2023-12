Milan tranquillo, il rischio “biscotto” è un’ipotesi remota: ecco il motivo per cui i rossoneri possono giocarsela

Il Milan questa sera scenderà in campo per vincere consapevole che il Borussia Dortmund deve fare altrettanto contro il PSG. Un pareggio tra tedeschi e francesi qualificherebbe entrambi, ma non è una soluzione da prendere poi così tanto in considerazione.

Se la squadra di Luis Enrique si cullasse sul pareggio, una vittoria in extremis del Newcastle la eliminerebbe. A Dortmund inoltre ci si gioca il primo posto nel girone, ecco perché sarà una partita vera. Lo scrive la Gazzetta.