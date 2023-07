Milan, Reijnders si presenta: «Felicissimo di arrivare in questo storico club» – FOTO

Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Milan. Dopo l’ufficialità arrivano le prime parole del nuovo acquisto dei rossoneri

Adesso è ufficiale l’acquisto da parte del Milan di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha espresso le proprie emozioni per il suo arrivo in rossonero sui suoi social.

Il calciatore scrive: «Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra. ❤️🖤».