Milan, Rebic è pronto per affrontare la sua ex squadra: la Fiorentina

Rebic ha messo ulteriori minuti nelle gambe contro il Lille ed è pronto a giocare sui livelli della passata stagione

Ante Rebic sarà la punta di diamante del Milan nella sfida di domani contro la Fiorentina. In assenza di Zlatan Ibrahimovic, toccherà al croato sobbarcarsi il peso dell’attacco rossonero. Rebic, che in questa stagione non ha ancora trovato la rete, avrà una ghiotta occasione per farlo contro la sua ex squadra, cioè la Fiorentina. I viola del neo tecnico Cesare Prandelli, non stanno attraversando un buon momento, e appaiono l’avversario ideale per far sì che Rebic si sblocchi.

Il croato del Milan ha giocato un anno e mezzo con la Fiorentina, collezionando in totale 12 presenze e 3 reti.