Milan Real Madrid, Tomori lo ESALTA: «Il suo arrivo FONDAMENTALE per noi. Torriani e Liberali...»

Milan-Real Madrid, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato nel post-partita dell’amichevole di questa notte

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo Milan-Real Madrid, Fikayo Tomori ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo contenti dell’arrivo di Pavlovic. Ha già giocato bene in Champions League. Destra o sinistra? Posso giocare ovunque. Liberali e Torriani hanno giocato una grande partita oggi. Possono essere in prima squadra? Perché no. Stanno acquisendo fiducia, soprattutto per Liberali. Ha fatto un assist fantastico. Anche Torriani ha fatto un clan sheet oggi».