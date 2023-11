Milan Psg: Pioli pensa alla mossa a sorpresa a centrocampo, lo scenario

Stasera il Milan affronterà il Psg in Champions League. In vista del match Pioli prepara la possibile mossa a sorpresa

Cambia tutto? Stasera il Milan affronterà il Psg in Champions League. In vista del match Pioli prepara la possibile mossa a sorpresa a centrocampo:

come riportato da la Gazzetta dello Sport potrebbe subito sfruttare il ritorno di Loftus-Cheek da titolare quasi come un numero 10, avrà più libertà di inserimento e di inserirsi alle spalle di Giroud andando quasi a occupare il ruolo del trequartista. Possibile dunque che in fase offensiva, il 4-3-3 rossonero si trasformi in un vecchio 4-2-3-1.