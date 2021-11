Milan pronto al tour de force: fino a Natale c’è da correre

Il rientro dalla sosta delle nazionali preparerà il Milan ad un vero e proprio tour de force. Ecco gli impegni clou da qui fino a Natale

Il Milan si prepara in vista dello sprint natalizio che concluderà l’anno solare dei rossoneri. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, infatti, il diavolo si prepara ad un vero e proprio tour de force che dirà molto sul proseguo della stagione.

Al rientro, il Milan andrà a Firenze, per poi volare a Madrid per giocarsi le ultime chances di qualificazione europea. Dopo la Spagna, quattro partite in dieci giorni tra cui il Liverpool, per poi affrontare il Napoli nella sfida scudetto. Insomma, il diavolo comincia a giocarsi una fetta importante di stagione.