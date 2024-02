Milan primo in Europa in una speciale classifica! Comunicato UFFICIALE del club rossonero

Nessuno come il Milan in Europa. L’iniziativa dedicata ai tifosi sperimentata in occasione della partita dell’11 febbraio contro il Napoli

Nessuno come il Milan in Europa. Il club rossonero in occasione della partita interna dello scorso 11 febbraio a San Siro ha infatti inserito un’importante novità per alcuni dei suoi tifosi premium presenti allo stadio. È infatti partita la Agumented Reality Fan Cam, una telecamera dedicata ai tifosi e implementata con la tecnologia della realtà virtuale. Ecco come funziona nel comunicato del club rossonero.

IL COMUNICATO – Nell’ultima partita casalinga disputata contro il Napoli lo scorso 11 febbraio, AC Milan migliorato ulteriormente l’esperienza matchday dei tifosi a San Siro. Quello rossonero è il primo Club in Europa a implementare una Augmented Reality Fan Cam – una cam dedicata ai tifosi in realtà aumentata – in occasione di una partita, integrando l’esperienza allo stadio con i filtri AR sempre più diffusi. Milan-Napoli è stata la partita delle prime volte: le iniziative legate alla realtà aumentata sono coincise con il lancio dei nuovi Fourth Kits del Club rossonero. Per l’occasione, AC Milan ha presentato la quarta maglia sfruttando l’AR: lo speaker di San Siro ha indossato virtualmente il nuovo kit, mentre i tifosi hanno potuto utilizzare filtri ed effetti 3D, il tutto trasmesso sui megaschermi dello stadio.