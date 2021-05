Milan Primavera, tanti auguri a Coli Saco: il centrocampista compie 19 anni

Tanti auguri a Coli Saco. Il centrocampista classe 2002 del Milan Primavera festeggia oggi i suoi 19 anni di età

Coli Saco compie oggi 19 anni. Il centrocampista classe ’02 del Milan Primavera festeggia gli anni, nel giorno in cui la sua squadra gioca uno scontro diretto fondamentale contro la Spal.

Arrivato in estate dal Sochaux, il francese si sta sempre più ambientando in rossonero. Fin qui in stagione 13 presenze, di cui 2 da titolare.