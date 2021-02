Milan Primavera Sassuolo LIVE: formazioni, cronaca e tabellino del match in programma oggi alle ore 13 al Vismara

Tutto pronto al centro sportivo Vismara dove oggi il Milan Primavera di Federico Giunti sfiderà i pari età del Sassuolo per il recupero della quinta giornata di campionato Primavera 1. Segui il LIVE.

Milan Sassuolo LIVE

1′ Partiti – Inizia il match tra Milan Primavera e Sassuolo.

3′ Tiro di Tonin – Roback sfonda in azione personale sulla corsia di sinistra, palla in mezzo per Tonin che però non trova la girata in porta.

Milan Sassuolo 0-0: tabellino

Milan Primavera (4-3-3): Jungdal; Stanga, Tahar, Michelis, Oddi; Mionic, Brambilla, Di Gesù; Olzer, Tonin, Roback. A disposizione: Moleri, Pseftis, Obarettin, Pobi, Filì, Cretti, Bright, Saco, Alesi, Robotti, El Hilali, Nasti. Allenatore: Ganz

Sassuolo Primavera (4-3-3): Vitale; Saccani, Manarelli, Ranem, Marginean; Piccinini, Mercati, Artioli; Mattioli, Manara, Reda. A disposizione: Zacchi, Cehu, Uni, Flamingo, Pieragnolo, Cannavaro, Abubakar, Aucelli, Barani, Ripamonti, Karamoko, Samele. Allenatore: Bigica

ARBITRO: Cosso