Milan Primavera, sabato si torna in campo contro il Torino

Anche il Milan Primavera è pronto a riprendere il campionato: sabato pomeriggio gli uomini di Giunti affronteranno il Torino

Il prossimo weekend riprenderanno finalmente i campionati. Non solo la Serie A, ma anche i settori giovanili. Il Milan Primavera, in particolare, tornerà in campo sabato 17 ottobre: gli uomini di Giunti sfideranno il Torino in una trasferta complicata.

Calcio d’inizio alle ore 13:00. La classifica vede attualmente il Diavolo, dopo tre giornate, in dodicesima posizione a quota 3 punti.