Prime convocazioni con il Milan Primavera per i nuovi acquisti Simic e Stalmach contro la Fiorentina

Volti nuovi in casa Milan Primavera. Per il match di oggi contro la Fiorentina sono stati convocati per la prima volta il difensore classe ’05 Simic e il centrocampista Stalmach, nuovi acquisti nell’ultimo mercato..

