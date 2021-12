Milan Primavera, ora i tre punti in trasferta: vigilia della gara con la Samp

Il Milan Primavera è alla vigilia della trasferta di Genova sul campo della Sampdoria. I rossoneri devono ingranare fuori casa

Il Milan Primavera è alla vigilia del fondamentale match contro la Sampdoria. Dopo aver strappato un pareggio nell’ultima apparizione europea contro il Liverpool, la squadra di Giunti vuole tre punti per continuare la propria rincorsa in campionato. Obiettivo la continuità che sempre è mancata in questa stagione. I rossoneri non hanno mai ottenuto infatti due vittorie di fila.

Questo per via di uno scarso rendimento soprattutto fuori dalle mura amiche del Vismara. L’unica vittoria nel bilancio esterno è quella di Lecce, che unita al pareggio di Sassuolo rappresentano gli unici risultati positivi ottenuti fuori casa. Troppo pochi per poter sperare di risalire in fretta la classifica abbandonando le zone basse. La gara di Bogliasco rappresenta una buona occasione, ma anche un’insidia non da poco.

I blucerchiati infatti vengono da tre successi consecutivi in casa, dove hanno perso solo una partita in stagione. Impegno non da poco dunque per il Milan, che però ha dalla sua il fatto di aver probabilmente trovato una quadra a livello di undici titolare. Federico Giunti ha infatti riposto piena fiducia nel centrocampo formato da Di Gesù, Tolomello ed Alesi, mentre in attacco Nasti continua a convincere ed anche Chaka Traorè sembra aver ingranato la marcia giusta.