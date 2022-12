Milan Primavera: oggi amichevole a Milanello contro la Solbiatese

Tempo di amichevoli anche per il Milan Primavera. I ragazzi di Abate sfideranno oggi la Solbiatese a Milanello

Torna in campo anche il Milan Primavera. La squadra di Ignazio Abate sfiderà oggi pomeriggio in amichevole a Milanello la Solbiatese, società che milita nel campionato di Eccellenza.

Un’occasione per il tecnico di testare la sua squadra in vista della ripresa del campionato, prevista il 6 gennaio. Non ci saranno Simic, Bozzolan, Bakoune ed El Hilali, impegnati a Dubai con la prima squadra.