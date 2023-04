Milan Primavera, Nsiala: «Continuiamo su questa strada»

Clinton Nsiala ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera contro l’Udinese. Le sue parole

Clinton Nsiala ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del difensore della Primavera nel post partita di Milan-Udinese.

«È stata una partita difficilissima, ma siamo rimasti concentrati fino alla fine, come ci chiede il mister e grazie a Youns che ha fatto gol abbiamo vinto la sfida. Una partita vitale prima per noi e per la classifica. Ma soprattutto per noi perchè ci dà fiducia. Dobbiamo continuare su questa strada.»