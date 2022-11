Milan Primavera, Nava: «La Youth League ci dà voglia di vincere»

Lapo Nava ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera contro il Salisburgo. Le sue parole

Lapo Nava ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del portiere della Primavera nel post partita di Milan-Salisburgo.

«Sono molto contento della prestazione della squadra, volevamo andare avanti in Youth League senza dover fare un’altra partita. Ce l’abbiamo messa tutta. Questa competizione ci dà voglia di vincere e farsi vedere da tutte le parti del mondo, qui stiamo facendo molto bene ma anche in campionato non dobbiamo mollare.»